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Öğrencilerle buluştular

Yozgat’ın Çandır ilçesinde, Kaymakamlık tarafından iftar programı düzenlendi.

08 Nisan 2022 Cuma 00:51
Öğrencilerle buluştular

Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonunda düzenlenen iftar programına Kaymakam Tugay Cingirt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, İlçe Müftüsü Cahit Erdoğan, ilçede görev yapan din görevlileri, eğitimciler ve yurt öğrencileri katıldı. Pansiyon Öğrencileri ile iftarda bir araya gelen Cingirt, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi. Ramazan ayının birlik ayı olduğunu belirten Cingirt, “Ramazan ayı hem bereket ayıdır hem de birlik ayıdır. Bu kapsamda bizlerde öğrencilerimiz ile birlikte iftar yapmak istedik. Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen iftar programına katılan herkese teşekkür ederim” dedi. 

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