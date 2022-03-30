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Öğrencilerin misafiri oldu

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, okul ziyaretinde bulunarak öğrencilerin misafiri oldu.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:42
Öğrencilerin misafiri oldu

Belediye Başkanı Köse, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek Okul Müdürü Mustafa Araplı öncülüğünde öğretmenleri ve öğrencilerin misafiri oldu. 28 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası nedeniyle okul bünyesinde faaliyete geçen kütüphaneye de kitap bağışında bulunan Belediye Başkanı Köse, ‘’Okulumuzda öğrenim gören yavrularımızla kitap okuyup sohbet ettik. Bu vesile ile okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve geleceğimizin teminatı yavrularımıza Cenabı Hak’tan eğitim öğretim hayatlarına başarılar diliyorum’’ dedi.

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