Öğrencilerin kuş sevgisi

Yozgat Cumhuriyet Orta Okulu 7/D sınıfı öğrencileri sınıf öğretmeni Ahmet Yılmaz, önderliğinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında sınıflarında hazırladıkları 5 tane kuş yuvasını Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde bulunan ağaçlara taktılar. 7/D sınıfı öğrencileri, soğuk geçen kış aylarında kuşların üşümemeleri ve ev siz kalmamaları için hep beraber kuş yuvası yaptıklarını söylediler. Okul bahçesine Öğretmenleri Ahmet Yılmaz ile birlikte ağaçlara astıklarını dile getiren öğrenciler, kuşları çok sevdiklerini ve onların aç kalmamalarını, üşümemelerini istediklerini bu nedenle de kuş yuvası yapmaya karar verdiklerini dile getirdiler. Sınıf Öğretmenleri Ahmet Yılmaz öncülüğünde kuş yuvaları hazırladıklarını dile getiren öğrenciler, ‘’Kuşları çok seviyoruz. Onların evsiz kalmalarını, aç kalmalarını istemiyoruz. Bunun içinde kuş yuvaları yaptık ve okul bahçemizde bulunan ağaçlara astık. Bize destek olan sınıf öğretmenimiz Ahmet Yılmaz’a teşekkür ediyoruz’’ dediler.