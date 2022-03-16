Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Öğrencilerin kuş sevgisi

Yozgat’ta öğrenciler kuşların aç kalmaması ve yuva sıkıntısı çekmemesi için yaptıkları yuvaları okullarının bahçesindeki ağaçlara astılar.

16 Mart 2022 Çarşamba 00:31
Öğrencilerin kuş sevgisi

Yozgat Cumhuriyet Orta Okulu 7/D sınıfı öğrencileri sınıf öğretmeni Ahmet Yılmaz, önderliğinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında sınıflarında hazırladıkları 5 tane kuş yuvasını Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde bulunan ağaçlara taktılar. 7/D sınıfı öğrencileri, soğuk geçen kış aylarında kuşların üşümemeleri ve ev siz kalmamaları için hep beraber kuş yuvası yaptıklarını söylediler. Okul bahçesine Öğretmenleri Ahmet Yılmaz ile birlikte ağaçlara astıklarını dile getiren öğrenciler, kuşları çok sevdiklerini ve onların aç kalmamalarını, üşümemelerini istediklerini bu nedenle de kuş yuvası yapmaya karar verdiklerini dile getirdiler. Sınıf Öğretmenleri Ahmet Yılmaz öncülüğünde kuş yuvaları hazırladıklarını dile getiren öğrenciler, ‘’Kuşları çok seviyoruz. Onların evsiz kalmalarını, aç kalmalarını istemiyoruz. Bunun içinde kuş yuvaları yaptık ve okul bahçemizde bulunan ağaçlara astık. Bize destek olan sınıf öğretmenimiz Ahmet Yılmaz’a teşekkür ediyoruz’’ dediler. 

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilerin Kuş SevgisiIlerigazetesiMartçarşamba2022YozgatSorgunöğrencilerKuşHayvanYuvaYuvalarOkulAğaçYozgat Cumhuriyet Orta OkuluAhmet Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lösemili hastalara protein desteği
Lösemili hastalara protein desteği
BÜYÜK BAŞARI
BÜYÜK BAŞARI
Ucuz et kuyruğu
Ucuz et kuyruğu
ilk program yapılıyor
ilk program yapılıyor
İl Göç Kurulu Toplantısı
İl Göç Kurulu Toplantısı
Gündem maddeleri görüşüldü
Gündem maddeleri görüşüldü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim