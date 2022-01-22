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Öğrencilerin karne sevinci

Yozgat’ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören toplam 73 bin 329 öğrenci karne sevinci yaşayarak, yarıyıl tatiline girdi.

22 Ocak 2022 Cumartesi 00:42
Öğrencilerin karne sevinci

Yozgat’ta 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi okullarda düzenlenen karne programı ile tamamlandı. Yozgat’ın Yerköy İlçesine bağlı Saray Köyünde düzenlenen karne törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hacı Mehmet Aslan ve Yerköy ilçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül katıldı. Saray Köyü Yibitaş İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne töreninde Vali Polat,  öğrencilere karnelerini vererek, öğrencilerin karne heyecanlarını paylaştı.  Polat, öğrencilerin karne notlarını tek tek inceleyerek, öğrencilerle sohbet etti. Karne notları düşük olan öğrencilerden ikinci dönem düzeltme sözü alan Polat, branş öğretmenlerinden ve sınıf öğretmenlerinden bilgi aldı. Polat, öğrencilere öğretmenlerinin ödev verip vermediğini sorarak, yarıyıl tatilini güzel değerlendirmeleri ve iyi dinlenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere karnelerini verdikten sonra kitap hediye eden Polat, ’’Bu yarıyıl tatilini verimli kullanmamız gerekiyor. Öğrencilerimiz hem eğlensinler hem de bolca kitap okusunlar’’ diye konuştu. Polat, öğrencilere önümüzdeki günlerde soğukların artacağını söyleyerek, ‘’Dikkat edin. Dışarı çıktığınızda üzerinizi sıkı giyinin, hastalanmayın. Kendinize iyi bakın. Annelerinize, babalarınıza benden selam söyleyin. İyi tatil geçirmenizi diliyorum’’ dedi.  Daha sonra öğretmenler odasında, öğretmenler ile bir araya gelen Polat, değerlendirme toplantısı yaptı. Yozgat’ta 5 bin 672 öğretmenin de yarıyıl tatiline gireceğini ifade eden Polat, ‘’ Pandemi şartlarına rağmen 2021- 2022 eğitim yılının birinci dönemini, okulları kapatmadan bitirdik. Çocuklarımızın İstikbalinin inşası yolunda emeklerini ve sevgilerini esirgemeyen öğretmenlerimize teşekkür ederim’’ dedi. •Sümeyye İlhan• 

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