Öğrencileri bilgilendirdi

İftar programında Akdağmadeni Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Emre Yıldırım, KYK Kız yurdunda kalan gençlerle bir araya geldi. Gençlerin ramazan ayını kutlayan Yıldırım, Gençlik Merkezi faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
28 Nisan 2022 Perşembe 00:31
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Akdağmadeni Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından iftar programı düzenlendi.
İftar programında Akdağmadeni Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Emre Yıldırım, KYK Kız yurdunda kalan gençlerle bir araya geldi. Gençlerin ramazan ayını kutlayan Yıldırım, Gençlik Merkezi faaliyetleri hakkında bilgi verdi.