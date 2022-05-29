Öğrencilere trafik eğitimi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Yozgat Trafik Eğitim Parkında Yerköy-Saray Köyü İlköğretim Okulundan gelen 25 öğrenciye okul servis araçlarında hareket tarzı, yaya ve okul geçitlerinin kullanımı, özel araçlarda emniyet kemerinin kullanılmasının önemi, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilecek hususlarda eğitim verildi. Ayrıca öğrencilere eğitim parkurunda elektrikli motosikletlerle sürüş eğitimi verilerek kitap ve dergi hediye edildi. •İhsan Çelikkaya•