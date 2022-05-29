Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Öğrencilere trafik eğitimi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Trafik Eğitim Parkında öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim verildi.

29 Mayıs 2022 Pazar 00:52
Öğrencilere trafik eğitimi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Yozgat Trafik Eğitim Parkında Yerköy-Saray Köyü İlköğretim Okulundan gelen 25 öğrenciye okul servis araçlarında hareket tarzı, yaya ve okul geçitlerinin kullanımı, özel araçlarda emniyet kemerinin kullanılmasının önemi, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilecek hususlarda eğitim verildi. Ayrıca öğrencilere eğitim parkurunda elektrikli motosikletlerle sürüş eğitimi verilerek kitap ve dergi hediye edildi. •İhsan Çelikkaya•

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere Trafik Eğitimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel idare yatırımlarına gözaltı
Özel idare yatırımlarına gözaltı
Vatandaşları bilgilendirdiler
Vatandaşları bilgilendirdiler
Hasret giderdi
Hasret giderdi
Hayırlı olsun ziyaretleri
Hayırlı olsun ziyaretleri
Şefaatli’ye ziyaret
Şefaatli’ye ziyaret
Çalışmaları inceledi
Çalışmaları inceledi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim