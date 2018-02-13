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Öğrencilere test seti

ÇAYIRALAN ilçesinde Kaymakam Fatih Eroğlu, Liseye Geçiş Sınavına girecek olan 8’inci sınıf öğrencilerinin hazırlık sürecine yardımcı olmak adına test kitapları hediye etti.

Öğrencilere test seti

ÇAYIRALAN ilçesinde Kaymakam Fatih Eroğlu, Liseye Geçiş Sınavına girecek olan 8’inci sınıf öğrencilerinin hazırlık sürecine yardımcı olmak adına test kitapları hediye etti.

13 Şubat 2018 Salı 07:00
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Öğrencilere test seti

Yukarı Yahyasaray Köyü İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Eroğlu, yenilenen okul kütüphanesine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla kitap desteğinde de bulundu. Kaymakam Eroğlu, kitap okumanın önemini vurgulayarak, bu konuda öğrencilere gerekli teşvikin yapılmasının gerekliliğinden bahsetti.  Köye gelişinde öğretmenler tarafından karşılanan Kaymakam Eroğlu, okulun genel durumu, sorunları ve çözüm önerileri hakkında öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu. Eroğlu, eksikliklerin giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi, ‘Siz öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz, devlet olarak her zaman sizin yanınızdayız. Sorunlarınızı çözmek için buradayız’ dedi.

Kaymakam Eroğlu’na, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, İlçe Jandarma Komutanı Savaş Serbes, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Zeynep İnan’da eşlik etti.

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