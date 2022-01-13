Öğrencilere Seminer

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencilerine Çalışma ve İş Kurumu Yozgat İl Müdürlüğü personeli tarafından ‘Meslek Seçiminin Önemi’ hakkında eğitim verdi. Yapılan eğitim ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve İş Kurumu Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, “ Geçtiğimiz günlerde yapılan Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri işbirliği toplantısında meslek seçme aşamasında olan öğrencilere Meslek Seçiminin önemi ve İş arama becerileri seminerleri ve Mesleki Yönelim test bataryasının uygulanması kararı alınmıştı. Bu doğrultuda Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencilerine gelecekte yapmak istedikleri meslekleri daha iyi seçmelerine yardımcı olunması adına Meslek seçiminin önemi konulu seminer verildi” dedi. Test Bataryası hakkında da bilgi veren Yıldız, “Üç aşamadan oluşan test bataryasında öğrencilere 25 soruluk Genel Yetenek, 176 soruluk Mesleki Eğilim Envanteri ve 120 soruluk kişilik testi yapıldı. Test bataryasının öğrencilerin ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark ederek geliştirmelerini desteklemek ve böylece mesleki alternatiflerini görerek tercihlerini netleştirmelerine yardımcı oldu” şeklinde konuştu. Son olarak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yıldız, meslek seçme aşamasında olan tüm öğrencileri Mesleki Yönelim Test Bataryasını uygulaması için İŞKUR’a davet etti.