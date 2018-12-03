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Öğrencilere moral

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şehit Beytullah Yeşilay Konferans Salonunda Saraykent Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerine yönelik moral ve motivasyon konferansı verdi.

Öğrencilere moral

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Şehit Beytullah Yeşilay Konferans Salonunda Saraykent Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerine yönelik moral ve motivasyon konferansı verdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Öğrencilere moral

Öğrencilerin ilgi ile takip ettiği konferansta, TYT ve AYT Sınavlarına Hazırlık, Düzenli Kitap Okumanın Faydaları, Planlı Ders Çalışma Alışkanlığı, Zamanı Etkin ve Verimli Kullanabilme Becerileri, Sosyal Etkinlikler ve Aile İçi İletişim gibi pek çok konularda önemli bilgiler aktarıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, özellikle planlı çalışmanın öneminin altını çizerek, ‘’Önemli olan içinize sığmayan bu heyecan ve enerjiyi etkin, verimli bir şekilde kanalize edip faydalı hale getirmek sizlerin yararına olacaktır. Okullarınızdan evlerinize, öğrenci pansiyonuna döndüğünüzde günün yorgunluğunu atmak için dinlenmenizin ardından önceden hazırladığınız plan ve program çerçevesinde günlük tekrar, egzersizlerinizi yapmak sizi daha da başarılı kılacaktır. Gelecekte iyi işlere girmek için sadece diploma yeterli olmayabilir. Sahip olduğunuz bilgi beceriniz iş dünyasının kapılarını aralayacaktır. Öncelikle ne olmak, ne yapmak ve mesleği neden istediğinizi iyi bilmeniz gerekiyor’’ dedi.
Ceylan, son olarak Konferans Sınav Sistemi hakkında bilinmesi gerekenler üzerinde vurgulamalar yaptıktan sonra, öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları cevaplayarak sözlerine son verdi.
 

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