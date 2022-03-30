ÖĞRENCİLERE MORAL

İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Yozgat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, bilgi ve beceri yarışmaları da düzenlendi. Öğrencilerin tanışması ve kaynaşma için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, “Federasyonumuz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul Yozgatlı Üniversiteliler Derneği ile geleceğimizin teminatı gençlerimizi İstanbul’da burs, staj, iş, sosyal aktivite ve barınma gibi temel konularda desteklerimizle yalnız bırakmıyoruz. Yine derneğimiz tarafından gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ile üniversiteli genç hemşerilerimizin tanışma ve kaynaşmasına vesile olmak istedik. Gerçekleştirdiğimiz bu eğlence programı ile İstanbul’da öğrenim gören Yozgatlı öğrencilerimize moral desteğinde bulunduk. Federasyonumuz tarafından burs ile desteklediğimiz, İstanbul Yozgatlı Üniversiteliler Derneği üyesi öğrenci kardeşlerimiz de bu etkinlikten çok mutlu oldular. Bizler İYF olarak programa katılıp birlikte olma istek ve arzusunda olan gençlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa katılan genç üniversiteliler de etkinlik sayesinde bir araya geldiklerini ifade ederek, bu tür etkinlikler sayesinde öğrenciler arasında iletişim ve işbirliğinin, dostluğun, ortak çalışma ve ortak projeler hazırlama gibi süreçler için çok faydalı olacağı yönünde ortak görüş belirttiler. Öğrenciler, programı hazırlayan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu yönetimine teşekkür ettiler.