Öğrencilere kumbara

13-22 Mayıs tarihleri arasında Belediye tarafından Anadolu'nun en büyük kitap fuarı düzenlenecek. Birçok yazarın katılacağı kitap fuarında imza günleri, yazarlar ile söyleşiler ve daha birçok etkinlik yapılacak. Proje kapsamında Milli Egemenlik İlkokuluna ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve Şube Müdürü Hasan Bakır katıldı. Yapılan ziyaret kapsamında öğrenciler kumbara hediye edildi. Anadolu’nun en büyük fuarının yapılacağını belirten Ekinci, “Belediyemiz tarafından organize edilen fuar kapsamında Milli Egemenlik İlkokulunu ziyaret ettik. Ziyarette öğrencilerimize kumbaralar hediye ettik. Çocuklarımızda dağıttığımız kumbaralarda harçlıklarını biriktirerek daha çok kitap alacaklar. Okuyacaklar, aydınlanacaklar, geleceğimize ışık olacaklar” dedi.