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Öğrencilere karne hediyesi

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Yamaçlı beldesinde Belediye Başkanı Şaban Altıntaş öğrencileri unutmadı.

07 Haziran 2022 Salı 00:24
Öğrencilere karne hediyesi

Başkan Altıntaş, 17 Haziran Cuma günü karne alacak lise öğrencileri için okul servisini ücretsiz olacağını bildirdi. Boğazlıyan ilçesine servis ile giden öğrenciler için karne gününe kadar servisin ücretsiz olduğunun altını çizen Altıntaş, “İlçemizde eğitim öğretim gören lise öğrencilerimize 17 Haziran karne gününe kadar karne hediyesi olarak servis ücreti alınmayacaktır. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.
Sema Nur Koçaker

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere Karne Hediyesi
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