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Öğrencilere iftar programı

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi tarafından üniversite öğrencilerine iftar program gerçekleştirildi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 00:58
Öğrencilere iftar programı

Yozgat Bozok Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler ilk iftarı İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Yozgat Şubesi’nde açtılar. İYC Yozgat Şubesi Kadın kolları tarafından düzenlen iftar programı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.  İYC Kadın Kolları Sorumlusu Büşra Karakoç, Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde üniversite öğrencileri ile bir araya gelmeyi amaçladıklarını söyledi. Ramazan ayı boyunca iftar programı düzenleyeceklerine değinen Karakoç,  üniversite gençliğini misafir etmekten mutluluk duyacaklarını aktardı. İYC Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Öğrenci Yurdu’nda barınan öğrencilerin yanı sıra Gençlik Merkezi’nde de iftar programlarının devam edeceğini söyledi. Nurdoğan,  ‘Ramazan’da gönül sofrasında bir olalım’ sloganıyla başlattıkları kampanyanın da devam ettiğine vurgu yaptı. Ramazan ayı dolayısıyla  iftar programı düzenlediklerinin altını çizen Nurdoğan, “Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde birlik ve beraberliğin pekiştirilmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamında ‘öğrenci iftarımızın sevabına ortak olur musunuz?’ diyerek iftar organizasyonu hazırladık. Yapılacak bağışlarla yurdumuzda barınan öğrencilerimize iftar katkısı sunulacak” dedi.

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