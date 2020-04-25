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Öğrencilere hediye

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan öğrencilerin bayramlarını kutlayıp, hediye takdim etti.

25 Nisan 2020 Cumartesi 03:29
Öğrencilere hediye

Çocukların mutluluğunun her şeye değer olduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, aynı zamanda öğrencilere danışman öğretmenlerinin kim olduğunu sordu, iletişim içerisinde olup olmadıklarını, gereken desteği öğretmen ve idarecilerinden görüp görmedikleri hakkında da bilgi aldı. Aldığı cevaplardan dolayı memnuniyetini ifade eden Bozdağ, Rehber Öğretmeni Mesut Oflaz ile birlikte ayaküzeri kısa sohbetten sonra başarı, bu süreçte evde kalmalarının ehemmiyetinden de bahsettikten sonra, mutluluk ve sağlık dilekleri ile öğrencilere veda etti.

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere Hediye
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