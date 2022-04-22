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Öğrencilere hediye

Yozgat İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilal Şahin Hafız Erkek Kur’an Kursunda iftar programı düzenlendi.

22 Nisan 2022 Cuma 00:54
Öğrencilere hediye

İftar programına İş İnsanı Bilal Şahin, İl Müftüsü Ali Gülden, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İftar yemeğinde öğrencilerle sohbet eden Şahin, öğrencilerin spor kıyafeti ve ayakkabı taleplerini geri çevirmedi. Şahin, tüm öğrenci ve öğretmenlere takım elbise, ayakkabı ve forma hediye etti. İl Müftülüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Bilal Şahin Hafız Erkek Kur’an Kursunda hafızlık yapan öğrencilere verdiği iftar yemeğinde herhangi bir taleplerinin olup olmadığını soran Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin Bey, öğrencilerden spor kıyafeti ve ayakkabı talebi aldı. Gülden yürüttükleri din hizmetinin her basamağında desteğini esirgemeyen Şahin’e teşekkür etti.

Son Güncelleme: 21.04.2022 21:57
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