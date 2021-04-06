Öğrencilere Hediye

Yarışmada dereceye giren öğrencilere, Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış tarafından çeşitli kitaplardan oluşan kitap seti hediye edildi. Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, ‘’Gençlerimizle ilgilenip milli ve manevi değerlerine sahip bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen Sorgun Müftülüğü ADRB çalışanlarımıza ve Gençlik koordinatörlerimize teşekkür ediyorum. Yüce Rabbimizin isimlerini, anlamları ile beraber ezberleyip yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum’’ dedi.