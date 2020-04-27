Öğrencilere hediye

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Korona Virüsü salgını nedeniyle evlerinde kalan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, hediye verdi. Gönüllü Vefa Grubu etkinlileri nedeniyle kapsamında, salgın nedeniyle evlerinde kalan, dışarı çıkmayan öğrencileri ziyaret eden Bozdağ’ya, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Rehber Öğretmeni Mesut Oflaz eşlik etti. Çocukların mutluluğunun her şeye değer olduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, aynı zamanda öğrencilere danışman öğretmenlerinin kim olduğunu sordu, iletişim içerisinde olup olmadıklarını, gereken desteği öğretmen ve idarecilerinden görüp görmedikleri konusunda bilgi aldı. Aldığı olumlu yanıtlardan dolayı memnuniyetini ifade eden Bozdağ, öğrencilere bu süreçte evde kalmalarının ehemmiyetinden de bahsetti.