Öğrencilere dil konferansı

İngilizce Öğretmenleri İbrahim Otan, Esra Akgül ve Rehber Öğretmen İdris Koçak, 7 lisenin dil bölümü öğrencilerine farkındalık kazandırma ve bilinçlendirme konulu konferanslar gerçekleştirdi. Konferansın ilk bölümünde öğrencilere çalışma metodu, sınav analizi ve dil becerisinin önemi anlatıldı. Dil bölümünden mezun olduktan sonra öğrencilerin gidebileceği üniversiteler, seçebilecekleri meslekler tanıtıldı. Öğrencilerle sürekli iletişim ve etkileşim sağlamak amacıyla, “Great English Academy” adıyla bir platform da kuruldu.

