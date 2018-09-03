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Öğrencilere destek

SARIKAYA ilçesinde öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımına bu yıl da devam edilecek.

Öğrencilere destek

SARIKAYA ilçesinde öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımına bu yıl da devam edilecek.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Öğrencilere destek

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel tarafından geçtiğimiz yıllarda da devam ettirilen ‘Okula Merhaba’ projesi kapsamında bu yılda ilkokula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye yardımında bulunulması kararlaştırıldı. Sarıkaya merkez ve merkeze bağlı eğitim öğretim devam eden bütün köylerde ilkokul birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye yardımının geçen yıllarda olduğu bu yıl da yapılacağı açıklandı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘Okula Merhaba’ etkinliğinin devam ettiğini hatırlatarak, ‘’Her eğitim öğretim yılının ilk günü yaptığımız gibi, köylerimiz de dahil olmak üzere, okula yeni başlayan bütün öğrencilerimizin ihtiyacı olan ve değerli öğretmenlerince belirlenen listede yer alan, okul ve beslenme çantaları, suluk, yazı ve resim defterleri, kuru ve sulu boyaları, kalemlik ve kalemleri ile diğer kırtasiye malzemelerini hediye edeceğiz’’ dedi.

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