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Öğrencilere destek

BOĞAZLIYAN Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrencilere deneme sınavı seti hediye etti.

03 Haziran 2020 Çarşamba 01:41
Öğrencilere destek

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek olan yarınlarımızın umudu, geleceğimizin teminatı gençlerin emeklerine katkı sağlamak amacıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüş alışverişi yaptıklarını bildirdi. Başkan Coşar, bu doğrultuda gençlere en faydalı olacak 5 deneme sınavı, çözümlü çıkmış sorular, sınav anında kullanmak üzere maske katkısında bulunduklarını kaydetti. Başkan Coşar, ‘’Uzun zamandır emek harcayarak, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları bu sınav ile gönüllerinde olan hedeflerine ulaşmalarını yürekten temenni eder, bu ay gerçekleşecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavında gençlerimize canı gönülden başarılar dilerim’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•

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Öğrencilere Destek
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