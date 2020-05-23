Öğrencilere destek

ÇAYIRALAN ilçesinde, LGS ve AYT öğrencilerine deneme sınavları ve kaynak desteğinde bulunuldu. LGS ve AYT sınavlarına girecek olan öğrencilere yönelik okullarda hazırlanan deneme sınavları ve kaynak notları, öğretmenler tarafından öğrencilere ulaştırıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, süreçte görev alan ve özverili çalışma yapan öğretmenlere teşekkür ederek, öğrencilerin de bu çalışmanın önemini kavrayarak daha çok çalışmalarını, sınavlarda başarılı olmalarını istedi.