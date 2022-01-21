Öğrencilerden sergi

KÜÇÜK SANATÇILAR İŞ BAŞINDA

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen eTwinning Projesi kapsamında Sakarya İlkokulunda ‘Küçük Sanatçılar İş Başında ve Atasözleri’ sergisi açıldı. Sakarya İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hüsne Çınar ve öğrencilerinin eTwinning Projesi kapsamında hazırladığı ‘Küçük Sanatçılar İş Başında ve Atasözleri’ adlı sergi Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından açıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin, okul müdürlerinin, öğretmenlerin ve velilerin katıldığı sergide, öğrenciler yapmış oldukları çalışmaları sergileyip, ziyaretçilere bilgi verdi. eTwinning Projesi kapsamında öğrencilerin görsel sanatlar dersini daha verimli işlemek adına yaparak ve yaşayarak yöntemini kullanıp, öğrenmeyi daha kolay ve kalıcı hale getirerek deneyimlerini paylaştığını ifade eden Yazıcı, stantları gezip, yapılan çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

BİLİMİN İZİNDE YENİ

KEŞİFLER

Yozgat Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan ‘eTwinningle Bilimin İzinde Yeni Keşifler’ sergisinin açılışı İdare Mahkemesi Başkanı Murat Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla yapıldı. 3A Sınıfı Öğretmeni Filiz Çiçek'in yöneticiliğini yaptığı, 3B Sınıf Öğretmeni Gonca Yazan ve 3D Sınıfı Öğretmeni Nilsu Ayrancı'nın üye öğretmenliğini yaptığı ‘Etwinningle Bilimin İzinde Yeni Keşifler’ adlı projenin STEM etkinlikleri çerçevesinde oluşturulan robot projeler sergilendi. Robotik kodlama ve STEM çalışmalarının yer aldığı stantları ziyaret eden Yazıcı, yapılan çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi alarak, sergiye emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•

