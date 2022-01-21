Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Öğrencilerden sergi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen eTwinning Projesi kapsamında öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladıkları sergileri açarak, stantları gezip, bilgi aldı.

21 Ocak 2022 Cuma 00:52
Öğrencilerden sergi

KÜÇÜK SANATÇILAR İŞ BAŞINDA
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen eTwinning Projesi kapsamında Sakarya İlkokulunda ‘Küçük Sanatçılar İş Başında ve Atasözleri’ sergisi açıldı. Sakarya İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hüsne Çınar ve öğrencilerinin eTwinning Projesi kapsamında hazırladığı ‘Küçük Sanatçılar İş Başında ve Atasözleri’ adlı sergi Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı tarafından açıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin, okul müdürlerinin, öğretmenlerin ve velilerin katıldığı sergide, öğrenciler yapmış oldukları çalışmaları sergileyip, ziyaretçilere bilgi verdi. eTwinning Projesi kapsamında öğrencilerin görsel sanatlar dersini daha verimli işlemek adına yaparak ve yaşayarak yöntemini kullanıp,  öğrenmeyi daha kolay ve kalıcı hale getirerek deneyimlerini paylaştığını ifade eden Yazıcı, stantları gezip, yapılan çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı. 
BİLİMİN İZİNDE YENİ 
KEŞİFLER
Yozgat Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan ‘eTwinningle Bilimin İzinde Yeni Keşifler’ sergisinin açılışı İdare Mahkemesi Başkanı Murat Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla yapıldı. 3A Sınıfı Öğretmeni Filiz Çiçek'in yöneticiliğini yaptığı, 3B Sınıf Öğretmeni Gonca Yazan ve 3D Sınıfı Öğretmeni Nilsu Ayrancı'nın üye öğretmenliğini yaptığı ‘Etwinningle Bilimin İzinde Yeni Keşifler’ adlı projenin STEM etkinlikleri çerçevesinde oluşturulan robot projeler sergilendi. Robotik kodlama ve STEM çalışmalarının yer aldığı stantları ziyaret eden Yazıcı, yapılan çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi alarak, sergiye emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. •Sümeyye İlhan• 

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilerden SergiIlerigazetesiOcakCuma2022YozgatYOZGAT İl Milli Eğitim MüdürüYusuf YazıcıIl Milli Eğitim MüdürlüğüETwinningProjeöğrencilerÖğretmenlerKÜÇÜK SANATÇILAR İŞ BAŞINDABİLİMİN İZİNDE YENİ  KEŞİFLERSTEM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SEKTÖRUN iHTiYACINA GÖRE PROJE
SEKTÖRUN iHTiYACINA GÖRE PROJE
Ankara ziyareti
Ankara ziyareti
Ovakent’in doğalgaz beklentisi
Ovakent’in doğalgaz beklentisi
Kar ile mücadele
Kar ile mücadele
Doğaya yiyecek bıraktılar
Doğaya yiyecek bıraktılar
Gençlerle arabaşı programı
Gençlerle arabaşı programı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim