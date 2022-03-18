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Öğrencilerden şehitliğe ziyaret

Yozgat Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından başlatılan ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ projesi kapsamında ortaokul öğrencileri ile Yozgat Şehitliği ziyareti gerçekleştirildi.

18 Mart 2022 Cuma 00:28
Öğrencilerden şehitliğe ziyaret

Programda öğretmenleri Cem Safa Yılmaz ve Halil Solmaz'ın rehberliğinde ki öğrencilere, Gençlik Koordinatörleri Vaiz Gülnihal Bora ve Abdurrahman Parlak, şehitliğin önemi ve kazancının ne olduğu, şehitlerimizin kanları ile bize emanet ettiği bu topraklara nasıl katkı sağlanabileceği konularına değindiler. Öğrenciler, şehitlerimizin kabirleri başında süreler okuyup dualar ettiler. Ziyaret programı sonrası öğrenciler, İl Müftülüğü Gençlik Merkezi’nde misafir edilerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. •Sümeyye İlhan• Programda öğretmenleri Cem Safa Yılmaz ve Halil Solmaz'ın rehberliğinde ki öğrencilere, Gençlik Koordinatörleri Vaiz Gülnihal Bora ve Abdurrahman Parlak, şehitliğin önemi ve kazancının ne olduğu, şehitlerimizin kanları ile bize emanet ettiği bu topraklara nasıl katkı sağlanabileceği konularına değindiler. Öğrenciler, şehitlerimizin kabirleri başında süreler okuyup dualar ettiler. Ziyaret programı sonrası öğrenciler, İl Müftülüğü Gençlik Merkezi’nde misafir edilerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. •Sümeyye İlhan• 

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