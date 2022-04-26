Öğrencilerden program

Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler tarafından seslendirilen Kur’an, ilahi, şiir ve Hadis-i Şerif izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Programda emeği geçen herkese teşekkür eden Aksoy, “Ramazan’ın güzel günlerinde böyle etkileyici program hazırlayan başta okul idarecilerimiz olmak üzere öğretmenlerime ve Efendimizin de çok önem verdiği sevgili çocuklarımıza çok teşekkür ederim” dedi.