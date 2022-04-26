Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Öğrencilerden program

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Üçağaç Şehit Nuri Çelik Ortaokulu tarafından Mevlid-i Nebi Programı düzenlendi.

26 Nisan 2022 Salı 00:44
Öğrencilerden program

Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler tarafından seslendirilen Kur’an, ilahi, şiir ve Hadis-i Şerif izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Programda emeği geçen herkese teşekkür eden Aksoy, “Ramazan’ın güzel günlerinde böyle etkileyici program hazırlayan başta okul idarecilerimiz olmak üzere öğretmenlerime ve Efendimizin de çok önem verdiği sevgili çocuklarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilerden ProgramKur’anNuri AksoyHadis-i ŞerifİlahişiirYozgatIlerigazetesiHaber26NişanSalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Engelsiz Cami-Engelsiz ibadet
Engelsiz Cami-Engelsiz ibadet
Şefaatli’de iftar
Şefaatli’de iftar
Güvenlik güçlerine teşekkür
Güvenlik güçlerine teşekkür
Birlik ve beraberlik iftarı
Birlik ve beraberlik iftarı
Oktay’dan sert tepki
Oktay’dan sert tepki
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim