Öğrencilerden polislere ikram

İstanbul’daki terör saldırısının ardından polis ekiplerine moral vermek isteyen Bozok Üniversitesi öğrencileri, 1400 rakımlı Muslubelen mevkiinde polis uygulama noktasında nöbet tutan polis memurlarını ziyaret etti. Polis memurlarıyla sohbet eden öğrenciler, polislere karanfil verdiler ve çorba ikramında bulundu.



Türkiye genelinde Kredi Yurtlar Kurumu olarak polislere moral için böyle bir uygulamayı başlattıklarını belirten Yozgat KYK İl Müdürü Rasim Parlak, “Türkiye genelinde tüm Kredi Yurtlar Kurumu olarak İstanbul’da olan menfur hain saldırıdan ötürü tüm emniyet ve askeri personelimizin yanında olduğumuzu belirtmek ve onlara bu soğuk günde çalışan arkadaşlarımıza çorba ikram etmek istedik. Onlara destek verdiğimizi ve hain saldırıları kınadığımızı belirtmek için tüm öğrencilerimizle buradaki polislerimizi ziyarete geldik. Onların arkasındayız ve gece gündüz onların yanındayız. Bu menfur saldırılar inşallah sona erecek” dedi.



Polis memurlarına çorba ikram eden Bozok Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Kader Gökçeli, “Gerçekten buradaki hava şartları çok kötü. Biz 5 dakika bile dayanamıyoruz. Allah polislerimize yardım etsin. İnşallah her şey tekrardan yoluna girer ve ülkemiz barışa ve huzura tekrardan kavuşur. Tek duamız artık masum insanlar ölmesin. Polislerimize de biraz olsun moral verebilmek için hem karanfil dağıttık hem de çorba ikramında bulunduk. Umarım onlarda mutlu olmuşlardır” şeklinde konuştu.



Bozok Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Zeynep Coşkun Çelebi ise, “Polislerimizin yanındayız. Geçen günkü gerçekleşen olaylardan dolayı çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz bu soğukta donmamıza rağmen onların bu soğukta bizleri koruması bizi çok onurlandırdı. Polisimizin yanındayız. Bugün onlara karanfil dağıttık yemek ihtiyaçlarını gidererek az da olsa yanlarında olmak için buradayız” ifadelerine yer verdi.

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sultan Birgül, “Bugün polislerimizin yanında olmak için buraya geldik. Güllerimizle çorbamızla onlara destek olmak için buradayız. Elimizden geldiğince onların yanındayız. Bu zor şartlarda Allah onların yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.