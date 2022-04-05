Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Öğrencilerden, öğrencilere hediye

Yerköy Molla Hüsrev Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve giyim yardımında bulundu.

05 Nisan 2022 Salı 00:48
Öğrencilerden, öğrencilere hediye

Yurt müdürü Tuğrul Bozer, öğrencilerin sosyal sorumluluk kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Öğrencilerin kendi imkanlarıyla ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve giysi aldıklarını belirten Bozer, "Alınan malzemeler Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda okuyan öğrencimize teslim edildi. Duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
KYK'de kalan öğrencilerden Emel İlker de arkadaşlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye ve giysi yardımında bulunmayı kararlaştırdıklarını belirterek, "Amacımız faydalı işler yapmak ve öğrencileri mutlu etmekti" diye konuştu. •aa•

Anadolu Ajansı

Anahtar Kelimeler:
ÖğrencilerdenÖğrencilere HediyeIlerigazetesiNişanSalı2022YozgatSorgunIleriGazeteHaberYerköyKyk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım arazilerine gözaltı
Tarım arazilerine gözaltı
‘Bu sene içerisinde kazandırmayı planlıyoruz’
‘Bu sene içerisinde kazandırmayı planlıyoruz’
Genel kurul yapıldı
Genel kurul yapıldı
Keven’den ziyaret
Keven’den ziyaret
Saraykent’ten Afrika’ya
Saraykent’ten Afrika’ya
Çalışmalarda ara yok
Çalışmalarda ara yok
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim