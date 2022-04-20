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Öğrencilerden gıda yardımı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Molla Hüsrev Yurt Müdürlüğü öğrencileri ile personelin sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladığı erzak kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

20 Nisan 2022 Çarşamba 00:41
Öğrencilerden gıda yardımı

Yurt Müdürü Tuğrul Bozer, ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşım ayı olmasından yola çıkarak öğrencilerle gıda kolisi hazırladıklarını söyledi. Hazırlanan 12 gıda kolisini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade eden Bozer, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere ve personeline teşekkür etti. Öğrencilerden İbrahim Halil Kütükçü de "Yurtta kalan arkadaşlarımızla yardıma muhtaç ailelere yardımcı olmaya çalıştık. Hazırladığımız gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettik. Yardım kolilerinin hazırlanmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.•aa•
 

Son Güncelleme: 19.04.2022 20:44
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