Öğrencilerden dinleti

Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul idareciler, veliler ve öğrenciler katıldı. Program da öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim dinleti, ilahi söyletişi, şiir ve Hadis-i Şerif okundu. Çok anlamlı bir program gerçekleştiğinin altını çizen Aksoy, “Program süresince sevgili yavrularımızın Kur’an, ilahi, şiir ve Hadis-i Şerif seslendirmelerini dinledik. Ramazan’ın güzel günlerinde böyle etkileyici program hazırlayan başta okul idarecilerimiz olmak üzere öğretmenlerime ve Efendimizin de çok önem verdiği sevgili çocuklarımıza çok teşekkür ederim” dedi.