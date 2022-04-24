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Öğrencilerden dinleti

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Şehit Adem Canpolat Ortaokulu tarafından Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. 

24 Nisan 2022 Pazar 00:10
Öğrencilerden dinleti

Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul idareciler, veliler ve öğrenciler katıldı. Program da öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim dinleti, ilahi söyletişi, şiir ve Hadis-i Şerif okundu. Çok anlamlı bir program gerçekleştiğinin altını çizen Aksoy, “Program süresince sevgili yavrularımızın Kur’an, ilahi, şiir ve Hadis-i Şerif seslendirmelerini dinledik. Ramazan’ın güzel günlerinde böyle etkileyici program hazırlayan başta okul idarecilerimiz olmak üzere öğretmenlerime ve Efendimizin de çok önem verdiği sevgili çocuklarımıza çok teşekkür ederim” dedi. 

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