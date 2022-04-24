Öğrencilerden dinleti

Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul idareciler, veliler ve öğrenciler katıldı. Program da öğrenciler tarafından Kur’an-ı Kerim dinleti, ilahi söyletişi, şiir ve Hadis-i Şerif okundu. Çok anlamlı bir program gerçekleştiğinin altını çizen Aksoy, “Program süresince sevgili yavrularımızın Kur’an, ilahi, şiir ve Hadis-i Şerif seslendirmelerini dinledik. Ramazan’ın güzel günlerinde böyle etkileyici program hazırlayan başta okul idarecilerimiz olmak üzere öğretmenlerime ve Efendimizin de çok önem verdiği sevgili çocuklarımıza çok teşekkür ederim” dedi.
24 Nisan 2022 Pazar 00:10