Öğrencilerden büyük başarı

Bilim Fuarında açılan stantları tek tek gezen Kaymakam Polat, öğrencilerden yapılan projeler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin yaptığı proje büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade eden Polat, fuarın hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen öğrencileri tebrik etti.

