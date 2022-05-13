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Öğrencilerden büyük başarı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli ‘Bilim Fuarı’ açıldı. Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşen açılışa Kaymakam Yunus Polat, Belediye Başkanı İrfan Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

13 Mayıs 2022 Cuma 00:48
Öğrencilerden büyük başarı

Bilim Fuarında açılan stantları tek tek gezen Kaymakam Polat, öğrencilerden yapılan projeler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin yaptığı proje büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade eden Polat, fuarın hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen öğrencileri tebrik etti.
 

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