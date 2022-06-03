Öğrencilerden anlamlı yardım

Arakan Bangladeş’te açılan su kuyusuna Yozgat Kadışehri Şehit Adem Canpolat Ortaokulu Suyu Kuyusu adı verildi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, yoksullukla mücadele etmek, birlik ve beraberliği sağlamak, ekonomik olarak kalkınabilmek, manevi duygularımızı çoğaltmak, huzur ve mutluluk içerisinde yaşamımızı sürdürmek ancak yardımlaşma ile mümkün olduğunu söyledi. Yardımlaşmanın en somut ve en güzel örneğini, Şehit Adem Canpolat Ortaokulunun öğretmenleri ve sevgili öğrencilerinin gösterdiğini vurgulayan Aksoy, ‘’ Şehit Adem Canpolat Ortaokulunun öğretmen ve öğrencilerimiz temiz su kaynaklarından mahrum durumda olan Afrikalı kardeşlerimize su kuyusu açtırdılar. Mazlum ve mağdur insanların yanında olarak aziz milletimizin en kıymetli değerini yaşatan Şehit Adem Canpolat Ortaokulunun idarecileri, öğretmenleri ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Biz büyük bir aileyiz’’ dedi.

İhsan Çelikkaya