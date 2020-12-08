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Öğrenciler uyarıldı

AKDAĞMADENİ İlçe Milli Eğitim müdürlüğü, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayacağını duyurdu.

08 Aralık 2020 Salı 00:38
Öğrenciler uyarıldı

Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu tutulacağı uyarısı yapıldı. Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruda, ‘’Merkezî sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayacak, öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacaklar. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecek. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecek. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracak. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecek. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacak’’ denildi.

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Öğrenciler Uyarıldı
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