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Öğrenciler sinemayla buluştu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında hayata geçirilen ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi bünyesinde öğrenciler sinemayla buluştu.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:07
Öğrenciler sinemayla buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında öğrencilerde ve toplumda milli, kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkân sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi bünyesinde ilçede eğitim gören 100 öğrenci sinemayla buluştu.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, “Milli Eğitim Bakanlığımızın ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi bünyesinde 100 öğrencimizi Yozgat’ta sinemeya götürdük. Güzel projeleri için bakanlığımıza, destekleriyle projeyi gerçekleştirmemizi sağlayan ve öğrencilerimizin bu mutluluğu yaşamasına vesile olan herkese şükranlarımızı sunar, sevgili öğrencilerimize iyi eğlenceler dileriz” dedi. •Haber Merkezi•

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Öğrenciler Sinemayla Buluştu
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