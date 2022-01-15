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ÖĞRENCiLER SEViNDiRiYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Komşum Projesi’ kapsamında gönüllü gençler, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurtlarındaki fazla yemekleri toplayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyorlar. Yozgat Kredi Yurtlar Kurumunda kalan 5 gönüllü öğrenci her akşam yemekhanede kalan yemekleri toplayarak ihtiyaç sahibi aileleri sevindiriyor.

15 Ocak 2022 Cumartesi 00:58
ÖĞRENCiLER SEViNDiRiYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gönüllülük Federasyonu ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği’nin kamu kurumları başta olmak üzere, çeşitli yerlerde artan ve tüketilmeye uygun yemeklerin israf edilmesinin önüne geçilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının amaçladığı ‘Komşum Projesi’ Yozgat’ta da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK yurtlarda uygulanmaya başladı. KYK Yurdunda bulunan gönüllü gençler tarafından toplanan yemekler ve ekmekler ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılıyor. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan kız ve erkek 5 öğrenci, yemekhanedeki fazla yemekleri, 'Komşum Projesi' kapsamında her gün ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Yozgat Kız Öğrenci Yurdu ile Çamlık Öğrenci Yurdunda kalan 5 öğrenci, 'Komşum Projesi' kapsamında yurtta kendileri için yapılan ve artan yemekleri, ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyor. Yemeklerin israf olmaması, israfın önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan proje ile gönüllü öğrenciler, akşam 22.30'dan sonra hijyen şartları dahilinde yiyecekleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yozgat Kız Öğrenci Yurdunda kalan Menekşe Karacaoğlu Komşum projesine gönüllü olarak katıldıklarını söyledi. Kendilerinin de aç olabileceğini düşünerek diğer insanlara yardımcı olmak istediklerini vurgulayan Karacaoğlu, yemekleri götürdükleri zaman, yemekleri teslim ederken ailelerin çocukların yüzlerindeki mutluluğu görebildiklerinin altını çizdi. Yozgat Çamlık Öğrenci Yurdunda kalan Emre Ceran ise Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı Komşum projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her akşam düzenli olarak yurtlarında çıkan yemekleri ulaştırdıklarının altını çizdi. Bu projede gönüllü olmaktan mutlu olduğuna vurgu yapan Ceran, ‘’Biz bu kapsamanda her akşam 7 paket sıcak yemeği ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine bırakıyoruz. Onlar mutlu oluyor biz mutlu oluyoruz’’ diye konuştu 
Yurtta yedikleri yemeklerden ihtiyaç sahibi insanların evine götürdüklerini anlatan Halime Akdemir ise ‘’Onlarla buluşuyoruz, masum yüreklere dokunuyoruz. Küçücük çocuklar bizi görüyorlar, mutlu oluyorlar. Bu durum bizi de çok mutlu ediyor. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi. 

Son Güncelleme: 14.01.2022 18:04
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