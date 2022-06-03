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Öğrenciler mecliste

Yozgat İl Genel Meclisi Haziran ayı ikinci birleşim toplantısı Meclis Başkanı İskender Nazlı Başkanlığında yapılırken, toplantıyı Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri de izledi.

03 Haziran 2022 Cuma 00:53
Öğrenciler mecliste

İl Genel Meclisinin işleyişi hakkında gözlem yapan öğrenciler, Meclis Başkanı İskender Nazlı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’dan bilgi aldılar. İskender Nazlı Başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi üyeleri gündem maddelerinin görüşüp karara bağladığı. Toplantıda, Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri katılarak meclisin işleyişi konusunda notlar aldı. İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Nafiz Yılmaz’ı ziyaret eden öğrenciler, toplantıyı başından sonuna kadar dinledi. Ziyaretlerine gelen öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Meclis Başkanı Nazlı, “Bizleri ziyarete gelen Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu yönetimi Siyaset Bilimi öğrencilerini meclisimizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Meclisimizin çalışmaları hakkında bilgiler vererek Haziran ayı ikinci birleşim toplantımıza davet ettik. Araştırma görevlisi hocamıza ve üniversite öğrencilerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Sema Nur Koçaker

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Öğrenciler Mecliste
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