Öğrenciler İtalya'dan döndü

Okul Müdürü ve proje yasal temsilcisi Osman Kılınçarslan, öğrencilerin, Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında İtalya'nın Milano kentine gittiğini belirtti. Kılınçarslan, "Finansmanı Ulusal Ajans tarafından karşılanan projemizin yurt dışı uygulaması 2. grup öğrencilerimizin de yurda dönmesi ile tamamlandı. İtalya'da yapılan stajda öğrencilerimiz hastanın özelliklerini tanıma, günlük bakımını yapabilme gibi konularda beceri kazandı. Öğrencilerimiz, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen birer eleman olduklarının daha iyi farkına varmışlardır. Ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların AB ülkelerinden geride olmadığını gördüler" diye konuştu.