Öğrenciler Ebru yaptı

Yozgat Gençlik Merkezi merkeze gelemeyen gençlerin faaliyetlerden uzak kalmama adına gençlerin yanlarına girerek yapılan faaliyetleri uygulamalı olarak anlatmaya devam ediyor. Spor ve sanat etkinliklerinin öğrencilerin motivasyonun ve başarısını artırdığını düşünen Yozgat Gençlik Merkezi yetkilileri, öğrencilere geleneksel sanatlarda Ebru sanatını tanıtı. Okul ortamında öğrencilere hem Ebru sanatını tanıtan gençlik liderleri daha sonra öğrencilere ebru sanatını yapma şansı tanıdılar. Aynı zamanda öğrencileri Gençlik Merkezinin de tanıtımını yapan gençlik liderleri öğrencileri boş zamanlarında gençlik merkezine davet ettiler.