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Öğrenciler doktorlarla buluştu

YOZGAT Çözüm Koleji öğrencileri, 22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı haftası dolayısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanlarını ziyaret etti. Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu eşliğinde 8. Sınıf öğrencileri, 22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı haftası dolayısıyla çalışanlarla bir araya geldi. Hastane Müdürü Hakan Ece ve diş doktorlarını ziyaret ederek onlara karanfil veren öğrenciler, meslekleriyle ilgili merak ettikleri soruları da diş doktorlarına sordular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Hakan Ece, Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu ve öğrencilere teşekkür etti.

Öğrenciler doktorlarla buluştu

YOZGAT Çözüm Koleji öğrencileri, 22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı haftası dolayısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanlarını ziyaret etti. Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu eşliğinde 8. Sınıf öğrencileri, 22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı haftası dolayısıyla çalışanlarla bir araya geldi. Hastane Müdürü Hakan Ece ve diş doktorlarını ziyaret ederek onlara karanfil veren öğrenciler, meslekleriyle ilgili merak ettikleri soruları da diş doktorlarına sordular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Hakan Ece, Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinatörü Hacı Hatipoğlu ve öğrencilere teşekkür etti.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:52
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Öğrenciler doktorlarla buluştu
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Öğrenciler Doktorlarla Buluştu
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