Öğrenciler bilime dokundu

Türkiye’de bilinir hale gelen çalışmalara, Yozgat çevresindeki illerden istekler gelmeye devam ediyor. Farklı üniversitelerden akademisyenlerinde gönüllü olarak yer aldığı etkinlikler kapsamında Kayseri Valiliği Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullardan bazılarına ve öğretmenlere yönelik olarak 27-30 Mayıs 2022 tarihlerinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Böyükata öncülüğünde gerçekleştirilen programlarda Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ve öğrenciler ile Kayseri Bilim Merkezi uzmanları da gönüllü olarak yer alıp katkı sağladılar.

‘TALAS BİLİM SÖYLEŞİLERİ’

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Burhan Kaplan İlkokulu Müdürü Cuma Çalık’ın daveti üzerine 27 Mayıs 2022 Cuma günü okulda ‘Talas Bilim Söyleşileri’ etkinliği gerçekleştirildi. Profesör Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Emine Güneri, Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Öğretim Üyesi Doçent Dr. İsmail Öçsoy, Kayseri Bilim Merkezi Sorumlusu Can Terzioğlu ve Merkez Eğitmenlerinden Kimyager Dr. Lütfiye Aydın da yer aldılar. Etkinliğe Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlker Akdoğan, Şehit Serdar Gümüş Ortaokulu Müdürü Hasan Karakaya ve Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu Müdürü Kemal Uzun katıldı. Öğrencilerle yapılan söyleşilerde, bilim insanlarından ve çalışma biçimlerinden, temel bilimlerden ve astronomi konularından bahis açan akademisyen ve uzmanlar, bilimle uğraşmaya özendirici ve bilim insanlarının çalışma biçimleri ile ilgili ilgi çekici bilgiler paylaştılar, kendi kariyer yolculuklarından da örnekler verdiler. Öğrencilere bilim insanları tanıtılırken, temel düzeyde bilim okuryazarlığı farkındalığı oluşturulmaya çalışıldı. Okul bahçesinde gösteri deneylerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte, Erciyes Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nden 26 öğrenci de etkinlikte ‘Deney Gönüllüleri’ olarak yer aldılar. İlkokul öğrencilerinin gözlem ve aktif katılımıyla yapılan deneyler çocukların merak ve ilgisini çok yüksek düzeye taşıdı.

BÖYÜKATA’DAN

ÖĞRETMENLERE SEMİNER

Aynı gün 27 Mayıs 2022 Cuma günü öğleden sonra Kayseri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Profesör Dr. Mustafa Böyükata, Kayseri-Kocasinan ilçesinde görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlere ‘TÜBİTAK Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Stratejileri’ konulu seminer verdi. Proje konularının detaylı biçimde ele alındığı buluşmada proje döngüsü yönetimi ile ilgili teknik bilgilerin yanı sıra eğitime ilişkin ezber bozan nitelikte bilgiler de aktarıldı. 300’dan fazla eğiticinin yer aldığı seminerde Böyükata “Köy Koleji” düşüncesine ilişkin bilgiler de verdi. Toplantı sonunda Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Böyükata’ya plaket takdim ederek teşekkür etti.

‘KOCASİNAN

BİLİM ŞENLİĞİ’

Kayseri-Kocasinan-Şıh Mehmet Gazioğlu Ortaokulu öğrencileri için Okul Müdürü Celal Aramaz’ın daveti üzerine Profesör Dr. Böyükata ile birlikte Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Emine Güneri ve öğretmen adayı üniversite öğrencileri, Kayseri Bilim Merkezi Sorumlusu Can Terzioğlu ve Merkez Eğitmenlerinden Kimyager Dr. Lütfiye Aydın ve Şenay Kırkar da yer aldılar. ‘Kocasinan Bilim Şenliği’ adı altında düzenlenen programda öğrencilerle sınıflarında görüşen akademisyenler onların meraklı sorularına cevap verdiler. Okul bahçesinde gerçekleştirilen gösteri deneylerini ilgiyle izleyen öğrenciler ayrıca üniversiteli ağabey ve ablalarıyla da deneyler yaparak bilimin temel çalışma yollarını erkenden tanıma fırsatı buldular. Hem deney yapıp bilime dokundular hem de sorularına tatmin edici cevaplar aldılar. Çocukların coşkuyla katılım sağladığı etkinlikte, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Uğur Pekdemir katkı veren uzmanlara teşekkür belgesi takdim etti.

Haber Merkezi