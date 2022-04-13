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Öğrenciler bilgilendirildi

Yozgat Bozok Üniversitesi, öğrenciler ve iş dünyası arasında köprü kurmak amacıyla düzenlediği destekleyici programlarına bir yenisini daha ekledi. Üniversite ve İŞKUR işbirliğinde Kariyer Günleri Etkinlikleri kapsamında Kariyer Geliştirme konulu söyleşi programı yapıldı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 00:18
Öğrenciler bilgilendirildi

Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen ve İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Doçent Dr. Alper Mumyakmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi programına Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Suzan Tek Ayaz, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, bir insanın mesleğine bakılmaksızın kendisine hedef belirlediği takdirde, kararlılığı ve inancı varsa başaramayacağı bir işin olmadığını söyledi. İnsanın hayallerinin ardından koşması ama asla hayalperest olmaması gerektiğine dikkat çeken Karadağ, “Eğer inanıyorsanız başarırsınız. Başarmak, azimli, kararlı ve hedefi olmanın adıdır.  Yozgat Bozok Üniversitesi olarak hem eğitim-öğretimde hem de akademiada önemli mesafeler kat ettik. Yozgat Bozok Üniversitesi’nden mezun olan gençlerimizin başarı hikâyeleri ile bizleri gururlandıracaklarına inancımı yenilerken, söyleşinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Gençlerde, girişimcilik ruhunun oluşturulması, pekiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Gümüş moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Doçent Dr. Alper Mumyakmaz, girişimcilik ruhu ve kültürü, üniversite sonrası mevcut iş imkânları, doğru bir kariyer hedefi nasıl yapılmalı konularında bilgiler aktardı.
Mumyakmaz konuşmasında küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan istihdam sorununu çözmek, iş arayan ve işveren arasında köprü oluşturmak amaçlı çalıştıklarını belirterek İŞKUR’un ülkemizin istihdam politikalarının belirlenmesinde önemli bir rolü olduğunu sözlerine ekledi.  Mumyakmaz, iş arama sürecinden, işe yerleşmeye kadar geçen sürede yapmaları gerekenler, bireysel kariyer planlama ile örgütsel kariyer geliştirme konularında bireyin ve örgütün yapması gereken konular hakkında bilgiler vererek, başarılı meslek yaşamı ile ilgili paylaşımlarda bulundu.
Söyleşinin sonunda Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, değerli katkıları dolayısıyla İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Alper Mumyakmaz’a belge takdiminde bulundu.

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