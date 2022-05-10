Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Öğrenciler bilgilendirildi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 4 – 10 Mayıs günleri arasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

10 Mayıs 2022 Salı 00:01
Öğrenciler bilgilendirildi

Şehit Kamil Çelikkaya ilkokulunda, İş Sağlığı ve Güvenliği İlçe Büro Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanı Sebahattin Bircan tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası ile ilgili öğrenciler bilgilendirildi. İş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin gün geçtikçe arttığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, “Sağlıklı ve güvenli eğitim ortamı ve süreçleri ile ilgili çalışma alanlarının oluşturulması toplum olarak sürdürülebilir bir refah seviyesine ulaşabilmek için gerekli görülmektedir. Bakanlığımız resmi özel okul ve kurumlarında eğitim öğretim ortamı ve süreçlerini sağlık ve güvenlik açısından uygun hale getirilmesinin ulusal ölçekte sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulmasına bağlı olduğu görülmektedir. Sağlık ve güvenlik kültürünün çocuklarımıza ve çalışanlarımıza benimsetilmesi ve davranış haline dönüştürülmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarımızda iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşması için 4- 10 Mayıs günleri İş Sağlığı ve Güvenliği haftası olarak kutlamaktadır. Bu kapsamda ilçemiz İş Sağlığı ve Güvenliği İlçe Büro Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanı Sebahattin Bircan tarafından Şehit Kamil Çelikkaya ilkokulunda İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası ile ilgili öğrencilerimize bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Etkinlik kapsamında öğrencilerimize iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sunum yapılmış ve çalışanların kullanmış olduğu kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımları ile ilgili tanıtım gerçekleştirilmiştir” dedi. •Muhammed Üstüntaş•

Anahtar Kelimeler:
Öğrenciler BilgilendirildiYerköyİş Sağlığı Ve Güvenliği HaftasıŞehit Kamil Çelikkaya IlkokuluSebahattin BircanHamza ErgülYozgatIlerigazetesiHaber10MayısSalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HIDRELLEZ ŞENLiĞi
HIDRELLEZ ŞENLiĞi
Ceviz bahçesine tel örgü
Ceviz bahçesine tel örgü
Tarım arazilerinde inceleme
Tarım arazilerinde inceleme
Huzurevindeki anneler unutulmadı
Huzurevindeki anneler unutulmadı
Yağmur duası yapıldı
Yağmur duası yapıldı
Gluten yok, hayat var
Gluten yok, hayat var
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim