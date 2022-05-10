Şehit Kamil Çelikkaya ilkokulunda, İş Sağlığı ve Güvenliği İlçe Büro Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanı Sebahattin Bircan tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası ile ilgili öğrenciler bilgilendirildi. İş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin gün geçtikçe arttığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, “Sağlıklı ve güvenli eğitim ortamı ve süreçleri ile ilgili çalışma alanlarının oluşturulması toplum olarak sürdürülebilir bir refah seviyesine ulaşabilmek için gerekli görülmektedir. Bakanlığımız resmi özel okul ve kurumlarında eğitim öğretim ortamı ve süreçlerini sağlık ve güvenlik açısından uygun hale getirilmesinin ulusal ölçekte sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulmasına bağlı olduğu görülmektedir. Sağlık ve güvenlik kültürünün çocuklarımıza ve çalışanlarımıza benimsetilmesi ve davranış haline dönüştürülmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarımızda iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşması için 4- 10 Mayıs günleri İş Sağlığı ve Güvenliği haftası olarak kutlamaktadır. Bu kapsamda ilçemiz İş Sağlığı ve Güvenliği İlçe Büro Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanı Sebahattin Bircan tarafından Şehit Kamil Çelikkaya ilkokulunda İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası ile ilgili öğrencilerimize bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Etkinlik kapsamında öğrencilerimize iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sunum yapılmış ve çalışanların kullanmış olduğu kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımları ile ilgili tanıtım gerçekleştirilmiştir” dedi. •Muhammed Üstüntaş•