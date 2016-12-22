“Oğlumuz bayrak oldu”





22 yaşındaki çevik kuvvet polisi Ahmet Alan. Mesleğinde bir buçuk yılı geride bırakan vatan sevdalısı kahraman Türk Polisi İstanbul Beşiktaş'taki hain saldırı sonunda şehitler kervanında yer aldı. Kahraman polisimizin ailesi, yaşadıkları o tarifi mümkün olmayan duyguları İleri Gazetesi aracılığı ile tüm Yozgatlılarla paylaştı. 22 yaşındaki çevik kuvvet polisi Ahmet Alan. Mesleğinde bir buçuk yılı geride bırakan vatan sevdalısı kahraman Türk Polisi İstanbul Beşiktaş'taki hain saldırı sonunda şehitler kervanında yer aldı. Kahraman polisimizin ailesi, yaşadıkları o tarifi mümkün olmayan duyguları İleri Gazetesi aracılığı ile tüm Yozgatlılarla paylaştı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Alan Ailesi'nin üç çocuğundan en büyüğüydü Ahmet...





9 YILLIK TEDAVİ SONRASI AHMET OLDU





Alan Ailesi'nin 9 yıllık tedavi sonrası kucaklarına aldığı Ahmet, liseyi bitirdikten sonra o çok sevdiği polislik mesleğine atıldı.

Şehit annesi Zehra Alan, üç çocuğundan en büyüğü olan 22 yaşındaki Ahmet'e, 9 yıllık tedavi sonrası sahip olduğun söyledi. Biri 16 diğeri 8 iki kız çocuğu bulunan Zehra Hanım, mesleğine aşık bir polis olduğunu söyledi.





Her telefon konuşmasında oğlunun kendisine ‘'Beni polis olarak doğurmuşun anne' diyerek mesleğine olan sevgisini dile getirdiğini söyleyen anne Alan; “Ahmet okudu, liseden sonra polisliğe başvurdu. Çok istiyordu polis olmayı. Biz de destekledik gitti, çok da sevdi. 'Anne beni polis olmak için doğurmuşun' diyerek gitti. Çok seviyordu. Bir silahı dururken bir tane daha aldı. O kadar memnundu ki hayatından. Seve seve gidiyordu Allah razı olsun ondan. İstanbul ilk görev yeriydi” dedi.





BİR GÜN ÖNCE KONUŞTULAR





Oğlu ile olaydan bir gün önce uzun uzun konuşup hasret giderdiğin söyleyen Alan, Ahmet’i Kurban Bayramı’ndan bu tarafa görmediğini söyledi.

‘Telefonda kız arkadaşın var mı, evlendirelim seni dedim ama yok dedi’ diyen Alan, son telefon görüşmesi ile ilgili şunları anlattı:

“Olaydan bir gün önce 2-3 saate yakın konuştu. İyiydi her şey yolundaydı. Evlendireceğimden bahsettim. Kız arkadaşının olup olmadığını sordum. O kadar detaylı konuştuk ki anlatamam. Sevdiği kız varmış ama yok anne dedi benden gizledi. Evini yuvasını kuracaktı, çocukları olacaktı. Anne sana söz veriyorum dedi okula girdiği anda memur olarak başlıyorum ama emniyet amiri olarak emekli olacağım dedi.”





BEN ŞEHİTLİĞE LAYIK MIYIM ANNE ?





Zor görevlerde bulunan Ahmet’i sürekli dikkatli olması konusunda uyardığını fakat her seferinde ‘Aman anne nasıl kenarda dururum, nasıl yaparım ben bunu. Kendimi kaybediyorum o ortama girdiğim zaman’ yanıtı aldığını anlatan Zehra Alan;





“Anne sen hiç korkma ben şehit olmam, ben o mertebeye layık mıyım ki, ben ona layık değilim anne derdi. Oğlum ne olur öyle söyleme dedikçe ben şehit olmam, olur muyum ki keşke olsam derdi. Böyle bir duyguyla yaşardı. Anne sen beni polis olsun diye mi doğurdun diyerek aşkla gidiyordu işine” diye konuştu.





AHMET BENİ İLK DEFA ARAMADI





Ahmet’in annesine bağlı bir çocuk olduğunu ve İstanbul’da yaşanan her olayın ardından ‘Anne ben iyiyim, merak etme’ diyerek kendisini aradığını ifade eden Alan, son olaydan sonra ne bir telefon geldiğini ne de haber.





Olayı sabah televizyonu açtığını duyduğunu söyleyen Alan, şunları söyledi:













“Bir yakınım aradı, hemen telefona sarıldım. Ahmet beni her olayında beni arar haber verirdi. İstanbul'daki olan bütün patlamaların içindeydi, hemen patlama oluyordu 10 dakika içerisinde anne ben iyiyim derdi, ben oturup öbürlerine göz yaşı döküyor, dua ediyordum. O gün aradım ulaşamadım, ulaşamayınca bildim. Hissediyor insan. Akşam 9-10'da olayı sabah 7 olmuş Ahmet beni aramamış. Kolunun biri kopsaydı birisiyle yine beni birine arattırır annem beni merak eder diye arardı. O kadar düşkündü, ulaşamayınca bildim.”

İNSANLAR BUZ GİBİ TABUTA NEDEN SARILIR DERDİM





Şehit cenazelerinde oğlu yerine tabuta sarılan annelerin hislerini her seferinde anlamaya çalıştığını söyleyen Şehit Annesi Zehra Alan, oğlunun ayyıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarıldığında yaşadığı hisleri şu sözlerle dile getirdi;





“Beş gün önce yaşadıklarımın bir kelimesini söyleseler asla kabul de etmezdim inanmazdım. Bu gün mezarına gittim geldim ve burada oturuyorum. Yapacak hiçbir şeyim yok. Rabbim o astıkları bayrakları oradan indirmesin. O bayraklara söz verdim. İnsanların o buz gibi tabuta yatıp da sarılmasında bunlar ne hissediyor, nasıl böyle bir şey, benim oğlumun etine dokunamıyorum, kokusunu alamıyorum, tabutun önünde vatan sağolsun, bin tane vatan Ahmet içinde olmayınca bana ne yapar ki diyordum ama öyle değilmiş. Değilmiş ki ben buradayım ayaktayım.”





BAYRAĞA AHMET’İM GİBİ SARILDIM





Alan, evinin balkonuna asılı bayrağı evladına, oğlu Ahmet’e sarılır gibi sarıldığını söyledi.













“Sabaha karşıydı saat 06.30 civarında hala uyumadım balkona çıktım o bayraklar sanki bana konuşuyordu. Oradan baktım ayyıldız o kadar güzel parlıyor ki, sanki bana konuşuyordu” diyen Alan; “Balkondaki o bayrağı topladım bağrıma bastım. Ahmet gibi hissettim. Ben dedim senin için verdim Ahmet'i. Seni oradan indirmeye hiçbir kimsenin gücü yetmesin. Rabbim oradan indirmesin. Yemin ederim aynen böyle şeyleri söyledim. Yine de sözümün arkasındayım binlerce Ahmet o bayrağın uğruna feda oldu olacakta belki ama Rabbim o bayrağı oradan indirmesin. Ben bunu dediysem beni duyan gören herkes her anne diyebilir. Bu ruhu taşıyan herkes diyebilir. Allah'ım bu kapıya bayrak astırma diyordum. Ahmet'i şehit olarak Rabbim bana gösterme derdim. Benim oğlum şuan şehit oldu ve ben bu gün bu gün burada bunları konuşuyorum. İçimden de gelerek konuşuyorum. Cennette benim oğlum” diye konuştu.

BU TÜRKİYE HEPİMİZE YETER





Devletin askerine, polisine kurşun sıkan hainlere de seslenen Şehit annesinin yüreğinden şu sözler döküldü: “Anlasalar altında yaşadıkları bayrağı yere indirmeye çalışmazlar. Bu bayrak onun da benim de, o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bende. Biraz kafalarını dinleseler biz neyin peşindeyiz, biz bu doğusu da benim. Onlardan biri İstanbul'a gelince sen doğulusun buraya gelemezsin diyen var mı yok, oraya gittiği zaman orada benim burada benim paylaşamadığımız ne? Vatandaşım kendini öldürüyor kahreden o. Gerçekten kardeş kardeşi öldürüyor. Ahmet bir cephede en ön safta savaşsaydı, tam kalbine kurşun gelseydi ölen ölsün kalan kalsın umurumda olmazdı ama kardeşin kardeşi öldürmesi acı. Neyi paylaşamıyoruz, bu Türkiye size de yeter bize de yeter. Elinizdekinin kıymetini bilin.”





15 TEMMUZ AKŞAMI İZİNLİYDİ AMA…





Ahmet’in 15 Temmuz Darbe Kalkışması’nın yaşandığı akşam izinli olmasına rağmen olayı duyar duymaz 20 dakika içerisinde görevinin başına döndüğünü belirten Alan, o akşama dair yaşananları şöyle anlattı:







“15 Temmuz akşamı aradı beni anne ben buradayım, çevik kuvvetin önüne 7 tane tank geldi, henüz müdahalede değiliz olsa da yapacak bir şey yok, bütün tesisatlarımızı aldık dedi. İzinli olduğu halde 20 dakika içinde oraya ulaşmış. İzinliydi gitmeye bilirdi, evinde oturabilirdi. Onu bağlayan bir şey yoktu. Gitmiş oraya yetişti, elinden geleni yaptı, çabaladı.

22 YAŞINA KADAR BENİM YANIMDAYDI ŞİMDİ ALLAH’IN





“Ahmetler bitmez, bu sevda bitmez” Alan;; “9 yıldan sonra buldum ben onu. 9 senelik tedavinin sonunda buldum. 22 yaşına kadar benim yanımdaydı şimdi Rabbimin yanında. Bitmez, Ahmetlerin sonu gelmez. Binlercesi gitti, binlercesi de hala polis okuluna başvurular yağmur gibi. Allah razı olsun o çocuklardan.

Arkadaşı eşyalarını getirdi, ben sarıldım ağlıyorum o 'Allah'ım inşallah bende şehit olurum' diye dua ediyor. Ben oğlum deme diyorum ağzını tutuyorum, hala Rabbim bende öyle olayım diyor. Bu böyle bir aşk. Hiç gözleri korkup da bu dün benim yanımdaydı bu gün şehit oldu, ben geri çekileyim demiyor. Titriyor, benim ağlamama üzülüyor ama hala inşallah şehit olurum diyor. Bu nasıl bir şey, bunu çözen çözsün” ifadelerine yer verdi.





BABA ALAN: “BİR OĞLUM GİTTİ, BİN TANESİ FEDA OLSUN”





Şehit babası olmanın gururunu yaşayan Polat Alan da; “Bir oğlum vardı vatana kurban oldu, bin oğlum feda olsun” dedi.

Ahmet’ten önce bir çocuğunun doğduktan sonra öldüğünü söyleyen baba Alan; “Aslında ilk çocuğum doğdu rahmetli oldu Ahmet 9 sene sonra oldu. Ahmet'i çok severdim. Doğduğu gün Yozgat benim olmuştu. Ahmet, ben çalışmaya giderdim valimizi götürürdü arabaya bindirirdi, dönüşte de karşılar valimizi alır getirirdi. Bu güne kadar bir tokat vurmadım, elimi dahi kaldırmadım” dedi.





İnşaat işçiliği yapan Alan, evinin önüne ayyıldızlı tabut gelinceye kadar şehit olduğundan haberinin olmadığını söyledi.



