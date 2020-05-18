Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99768
ALTIN
389.317
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3374
EURO
7.4566
Flaş Haber
Silahlı kavga: 11 yaralı
Kapat

Ofis açıldı

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, İhracat Destek Ofisi’nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 00:29
Ofis açıldı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan çelik, Türkiye’nin ihracatında Yozgat ili olarak hak edilen yeri almak istediklerini söyledi. Başkan Çelik, ‘’Üreten, ürettiğini yurt içi ve yurt dışına satan bir Yozgat için gerekli olan İhracat Destek Ofisimiz Yozgat’ımıza hayırlı olsun’’ dedi.

Çelik, Oda bünyesinde oluşturulacak olan İhracat Destek Ofisi ile birlikte mevcutta ihracat yapan firmalara verecekleri birçok desteğin yanı sıra üretim yapan, fakat hiç ihracat yapmamış firmaların da ihracat yapmaları için her türlü hizmet ve desteği Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan tüm olanakları üyelerine sunacaklarını kaydetti. Çelik, ‘’Covid-19 sonrası dünyadaki birçok üretim ve pazarlama merkezlerinde ciddi kaymalar görüleceğini öngörüyoruz. Hedefimiz Yozgat’a ne kadar daha fazla yatırımcı çekebiliriz ve üretilen ürünleri dünyaya satabiliriz. Bu ofisin açılmasında değerli Genel Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na Yozgat iş dünyası olarak minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ofis Açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maskesiz Caddeye çıkma!
Maskesiz Caddeye çıkma!
Tübitak Projeleri
Tübitak Projeleri
Hemşehrimiz ilgi odağı oldu
Hemşehrimiz ilgi odağı oldu
Çalışana eğitim
Çalışana eğitim
158 Konut satıldı
158 Konut satıldı
Denetimlere devam
Denetimlere devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim