Ofis açıldı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan çelik, Türkiye’nin ihracatında Yozgat ili olarak hak edilen yeri almak istediklerini söyledi. Başkan Çelik, ‘’Üreten, ürettiğini yurt içi ve yurt dışına satan bir Yozgat için gerekli olan İhracat Destek Ofisimiz Yozgat’ımıza hayırlı olsun’’ dedi.

Çelik, Oda bünyesinde oluşturulacak olan İhracat Destek Ofisi ile birlikte mevcutta ihracat yapan firmalara verecekleri birçok desteğin yanı sıra üretim yapan, fakat hiç ihracat yapmamış firmaların da ihracat yapmaları için her türlü hizmet ve desteği Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan tüm olanakları üyelerine sunacaklarını kaydetti. Çelik, ‘’Covid-19 sonrası dünyadaki birçok üretim ve pazarlama merkezlerinde ciddi kaymalar görüleceğini öngörüyoruz. Hedefimiz Yozgat’a ne kadar daha fazla yatırımcı çekebiliriz ve üretilen ürünleri dünyaya satabiliriz. Bu ofisin açılmasında değerli Genel Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na Yozgat iş dünyası olarak minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz’’ diye konuştu.