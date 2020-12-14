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Odun kırarken yaşamını yitirdi

YOZGAT Merkeze bağlı Topaç Köyünde bir kişi odun kırarken kafasına aldığı darbe sonucunda hayatını kaybetti.

14 Aralık 2020 Pazartesi 00:02
Odun kırarken yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki Dursun Açıkgöz, sabah odun kesmek üzere evinden çıkıp, traktörüyle bahçesine gitti. Akşam dönmeyince aile fertleri merak edip, bahçeye gittiklerinde Dursun Açıkgöz’ün yerde kanlar içerisinde yatarken cesedini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma gerekli incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan otopside Dursun Açıkgöz’ün kafasına odun isabet edip, düşmesi sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Dursun Açıkgöz’ün traktör römorkunun üzerindeki odunları parçalamak isterken, sıçrayan odun parçasının kafasına isabet etmesi üzerine römorktan düştüğü, ve kafasının yere denk gelmesi sonucunda da olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Dursun Açıkgöz, kılınan cenaze namazının ardından köyünde toprağa verildi. 

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Odun Kırarken Yaşamını Yitirdi
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