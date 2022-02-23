Ödülünü aldı

Yarışma başvurularının tamamlanmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Facebook sayfası üzerinden beğeniye sunulan fotoğraflardan en çok beğeni alan fotoğraf Yunus Emre Sarıkaya’nın oldu. Yozgat Kuyumcular Caddesi’nde, Çapanoğlu Camisi önünde ateş yakarak ısınan gençleri fotoğraflayan Yunus Emre Sarıkaya ödülünü Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi’den aldı. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi Yozgat’ta Kış Fotoğraf Yarışmasını sosyal medyada gerçekleştirdiklerini ve halk oylaması ile yaptıklarını söyledi. Sosyal medyada herkese ulaşılabilirliğin kolay olması, Yozgat’ta yaşayan vatandaşların gözünden Yozgat’ta kış manzaralarını paylaşmalarını istediklerini dile getiren Çiftçi, ‘’Yarışmaya katılanları tebrik ediyorum. Halk oylaması ile gerçekleştirdiğimiz etkinlik sonucunda Yunus Emre Sarıkaya kazandı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yozgat’ta dört mevsim fotoğraf etkinliğini yapmayı da planlıyoruz” dedi.