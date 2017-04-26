Ödülü içişleri Bakanı'ndan

Amacı göç konusunun çocukların gözünden nasıl anlaşıldığını ve yorumlandığını görmek ve çocukların "Göçmen Arkadaşım" temasıyla ilgili eser ortaya çıkarmalarını sağlamak, hayal dünyalarını görmek-geliştirmelerine yardımcı olmak, görsel sanatlar alanında yetenekli çocukları keşfetmek ve onurlandırmak olan yarışmada Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ayşegül Yalman birinci oldu.

Ayşegül Yalman ve öğretmeni Enes Bahri Türker’e ödülü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verildi.