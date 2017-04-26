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Ödülü içişleri Bakanı'ndan

26 Nisan 2017 Çarşamba 23:59
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Göçmen arkadaşım’ temalı resim yarışmasında dereceye giren Yozgatlı öğrenciye ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.

Ödülü içişleri Bakanı'ndan
Amacı göç konusunun çocukların gözünden nasıl anlaşıldığını ve yorumlandığını görmek ve çocukların "Göçmen Arkadaşım" temasıyla ilgili eser ortaya çıkarmalarını sağlamak, hayal dünyalarını görmek-geliştirmelerine yardımcı olmak, görsel sanatlar alanında yetenekli çocukları keşfetmek ve onurlandırmak olan yarışmada Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ayşegül Yalman birinci oldu. 
Ayşegül Yalman ve öğretmeni Enes Bahri Türker’e ödülü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verildi. 
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