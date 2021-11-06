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Ödüllerini aldılar

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden 2021 Yılı Ahilik Haftası Etkinlikleri kapsamında 'Ahilik ve Helal Bilinci' temalı düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

06 Kasım 2021 Cumartesi 00:07
Ödüllerini aldılar

2021 Yılı Ahilik Haftası Etkinlikleri kapsamında Ahilik ve Helal Bilinci temalı ortaokul öğrencileri arasında Resim Yarışması, lise öğrencileri arasında Kısa Film ve Video Yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerinden dereceye girecekleri belirleyebilmek için İl Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu başkanlığında alanında uzman kişilerden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyon incelemeleri sonucunda; resim yarışmasında Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bilgenaz Kaplan birinci, Şehit Beytullah İmam-Hatip Ortaokulu (Saraykent) öğrencisi Muhammet Kaan Gökgül ikinci, Ayşe Ilıcak İmam-Hatip Ortaokulu öğrencisi Nuriye Eslem Karaca üçüncü oldu. Kısa Film/Video Yarışmasında ise; Ayşe Ilıcak Kız İmam-Hatip Lisesi öğrencisi Esma Nur İnanç birinci, yarışmaya grup halinde katılan Melike Nur Çay, Elif Nur Yazan ve Güler Gökoğlu ikinci oldu. 

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