Ödül alıp, konser verdiler

Yozgat’ta AYÇ Okulları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, öğrencilerin Yozgat merkez, ilçe, belde ve köyleri ziyaret ederek, aday gösterilen kategorilerde oy topladığı ‘Yılın En’leri’nin belirlendiği etkinlikte, Bulutsuzluk Özlemi de ‘Yılın Müzik Grubu’ olarak belirlendi. Ödüllerini almak üzere Vokal-gitarist Nejat Yavaşoğulları, Solo Gitarist Deniz Demiröz ve Bas gitarist Ahmet Pekmezci Yozgat’a geldi. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde ödülünü, ‘Ben Yoruldum Hayat’ adlı şarkısıyla ünlenen Mümin Sarıkaya’dan alan Bulutsuzluk Özlemi grup üyeleri, gelen talebi geri çevirmeyip, konser verdi, büyük alkış topladı. Sanatçılar sahneye, üzerinde ‘savaşa hayır’ yazılı gitarları ile çıktı.