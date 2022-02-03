ÖDÜL ABD’DEN

Yönetmenliğini Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı'nın üstlendiği "Sana Masal Anlatmıyorum" adlı belgesel film, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde Uluslararası Meihodo International Youth Visual Media Festivali'ne kabul edildi. Festivalin resmi seçkisine kabul edilen film aynı zamanda bu ay New York'ta canlı yayın ile düzenlenecek olan törende "En İyi Belgesel" ve "En İyi Yönetmen" kategorisine de aday gösterildi. SMA hastası yedi yaşındaki Umutcan’ın yaşamını konu alan belgesel film iki yılda tamamlandı. Annesiyle birlikte Umutcan’ın hayatını ve yaşadıkları sıkıntıları konu alan belgeselin çekimleri evde ve dış ortamda sürdürüldü. SMA hastalığı konusunda toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık kazandırmak amacıyla beyaz perdeye taşınan film, uluslararası festivallerde büyük beğeni topladı. Belgesel filmin uluslararası arenada büyük başarılara imza atması dolayısıyla bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversitenin uluslararası arenada görünürlüğünü artıran ve konusu itibarıyla büyük bir farkındalık oluşturan bu önemli başarıda emeği geçen başta Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı ve öğrencilere tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.