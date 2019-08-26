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Ödenekler yetersiz

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Adalet Eğitim Merkezi, Diyanet Eğitim Merkezi ve Kapalı Cezaevi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Ödenekler yetersiz

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Adalet Eğitim Merkezi, Diyanet Eğitim Merkezi ve Kapalı Cezaevi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
Ödenekler yetersiz

Adalet Eğitim Merkezi inşaatını ziyaret ederek şantiye çalışanlarına kolaylıklar dileyen Keven, şantiyenin çalışma hızının çok düşük olduğu yönünde duyumlar aldıklarını, 7 aydır ödenek olmadan çalışılamayan inşaat yüzde 80 civarında olduğunu söyledi. Keven, geri kalan işlerin tamamlanabilmesi için inşaat sezonu bitmeden acilen ödenek ayrılması gerektiğine dikkat çekti. Keven, ‘’Yozgat'ta kamu yatırımlarının biran önce faydaya dönüşmesi Yozgat için çok önemlidir. Adalet Eğitim Merkezi, hizmet içi eğitim görmek üzere Yozgat'a gelecek olan bakanlık çalışanlarına hizmet verecek. Adalet Bakanlığı'na ve bu projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.
Kapalı Cezaevi inşaatını ziyaret eden Keven, Müteahhit firmanın konkordato ilan etmesi nedeniyle inşaatın yarım kaldığını, ikmal ihalesinin yapılmasında da oldukça geç kalındığını ileri sürdü. Keven, kampüste şuan yalnızca bir bekçinin bulunduğunu, kurum yetkililerinden bir an önce tamamlama ihalesini yapmalarını, inşaatı tamamlamalarını talep ettiklerini kaydetti. Diyanet Eğitim Merkezi'ni de ziyaret eden Keven, şantiye yetkililerinden bilgi aldı. Keven, Eğitim Merkezi'nin bitmeye yakın olduğunu, yüzde 99 seviyesinde olan inşaatın bitirilmesi için çalışıldığını vurgulayarak, yetkililere teşekkür etti.
 

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