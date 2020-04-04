Ödemeler ikamette yapılacak

Çekerek ile birlikte bazı kaymakamlıklar yaptıkları duyuruda, bakanlık tarafından belirlenen hak sahibi vatandaşların hanelerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın, Kaymakamlık tarafından ikametlerine gelinerek, ödemelerin yapılacağı kaydedildi. ‘Hak sahibi vatandaşlarımız evde bekleyecek olup, nakdi destekler PTT görevlilerimiz, Kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. PTT Şubelerinde kalabalık oluşmaması için ödeme yapılmayacaktır’ denildi.